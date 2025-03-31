El öpmeye gittiler: Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik çiftinden evlilik sinyali!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün DJ sevgilisi Efe Çelik ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Günlük stiliyle her zaman beğeni toplayan ünlü oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün DJ sevgilisi Efe Çelik ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Günlük stiliyle her zaman beğeni toplayan ünlü oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
Sevgilisiyle birlikte Kıbrıs'a, ailesinin yanına giden Ergüçlü, muhabirlerin sorularına "Teşekkür ederiz, iyi bayramlar" diyerek yanıt verdi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Siz beni Efe ile hiç yakalayamadınız" açıklamasında bulunmuştu.
'EVET' DERİM!
Öte yandan sevgilisini ailesiyle tanıştıracak olan Hazar Ergüçlü, yavaş yavaş evlilik sinyallerini de vermiş oldu. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda gazetecilerin "Evlilik teklifi gelirse tepkiniz ne olur?" sorusuna şöyle yanıt vermişti, "Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde."