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Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün DJ sevgilisi Efe Çelik ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Günlük stiliyle her zaman beğeni toplayan ünlü oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

El öpmeye gittiler: Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik çiftinden evlilik sinyali! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Sevgilisiyle birlikte Kıbrıs'a, ailesinin yanına giden Ergüçlü, muhabirlerin sorularına "Teşekkür ederiz, iyi bayramlar" diyerek yanıt verdi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Siz beni Efe ile hiç yakalayamadınız" açıklamasında bulunmuştu.