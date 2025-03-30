Melis İşiten’den kızı Ada ve eski eşi Uraz Kaygılaroğlu hakkında samimi açıklamalar!

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, önceki gün Etiler'deydi. Kaygılaroğlu ile evliliğinden Ada adında bir kızı olan İşiten, "Kızımla daha fazla vakit geçirmek için çalışırken bile dijital platformları tercih ediyorum. Bence ne Uraz'a ne de bana benziyor. İkimizden de bağımsız bir birey oldu. Bana sorarsan bana benziyor ama..." diyerek güldü.

ARKADAŞ KALABİLDİK!

İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile ayrılıktan sonra arkadaş kalmaları hakkında ise, "Artık üzerinden çok zaman geçti. Zordu ancak biz bunu dışarıya da kanıtladık. Biz arkadaş kalabildik" dedi.