Burcu Kıratlı eski eşi Sinan Akçıl hakkında konuştu!

Burcu Kıratlı, önceki gün menajeriyle birlikte Bebek'teydi. Yeni proje tekliflerini değerlendirdiğini belirten Kıratlı, ekranlara dönüş sinyali verdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Yakında güzel şeyler olacak. Seyirciyi çok özledim" dedi.

Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl hakkında "Artık duymaktan rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna, "Yenisi görülene kadar hep eskisi sorulur. Artık herkes kendi hayatına bakıyor. Ben alıştım sormanıza ama sormasanız daha mutlu olurum" diyerek yanıt verdi.