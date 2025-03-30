SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Burcu Kıratlı eski eşi Sinan Akçıl hakkında konuştu!

Burcu Kıratlı, Bebek’te menajeriyle görüştüğü sırada yeni projeler hakkında ipuçları verdi. Eski eşi Sinan Akçıl hakkında sorulan soruya ise, "Hep eskisi sorulur, ama sormasanız daha mutlu olurum" dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Mart 2025
Burcu Kıratlı eski eşi Sinan Akçıl hakkında konuştu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Burcu Kıratlı, önceki gün menajeriyle birlikte Bebek'teydi. Yeni proje tekliflerini değerlendirdiğini belirten Kıratlı, ekranlara dönüş sinyali verdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Yakında güzel şeyler olacak. Seyirciyi çok özledim" dedi.

Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl hakkında "Artık duymaktan rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna, "Yenisi görülene kadar hep eskisi sorulur. Artık herkes kendi hayatına bakıyor. Ben alıştım sormanıza ama sormasanız daha mutlu olurum" diyerek yanıt verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı! Sandalyeler havada uçuştu: 4 gözaltı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Siyasi yobazlıktır
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun New York Times’a yazdığı şikayet mektubu çalıntı çıktı!
Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’a saldırdı medyayı tehdit etti
Koza Altın
Kartal apolet söktü! Beşiktaş - Galatasaray: 2-1 | MAÇ SONUCU
Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı?
Medyayı ve ekonomiyi hedef alan Özgür Özel’e tepki yağıyor: Kimse sizin emir eriniz değil
İbrahim Hacıosmanoğlu’na evinde büyük şok! TFF istifa sesleri yankılandı
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...
ÖZEL | Beşiktaşlı taraftarlardan Galatasaraylı analizcilere tepki!
Fırtına’nın tadı bozuk! Trabzonspor - Göztepe: 1-1 | MAÇ SONUCU
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu
Ekrem İmamoğlu’nun 560 milyarlık suç çarkı! Delege borsasından usulsüz ihalelere rüşvetten tehdide... Nerede hangi suç işlendi?
ABD’de mini etek kaosu! Bakan Pam Bondi FBI ile çete baskınına gitti kıyafeti olay oldu
Başkan Erdoğan, Mandacı arıyor demişti! Özgür Özel bu kez Alman medyasına konuştu
Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti’den Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer tepkisi... İlk skandal değil
Can Yaman’dan 1 milyon dolarlık anlaşma! Peynir markasının reklam yüzü oldu | Ürünler satış rekoru kırdı
Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun
Kıbrıs’ta yeniden EOKA provokasyonu! Türkiye düşmanlığıyla ortaya çıktılar savaş çağrısı yapıyorlar