Safari aşığı Erkan Petekkaya’dan samimi itiraf!

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, önceki gün Arnavutköy'de demirli teknesinde görüntülendi. Muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyen Petekkaya, ayaküstü samimi açıklamalarda bulundu. Teknesinde dinlenmeye geldiğini belirten deneyimli oyuncu, "Tekne Göcek'teydi, oradan getirdim. Birazdan denize açılacağım, sahil turu yapacağım. Denizde olmayı seviyorum" dedi.



Bu yaz tatil planlarını da paylaşan Petekkaya, "Ege'ye gitmeyeceğim, 20 senedir oradayım. Artık başka sulara açılmak istiyorum. Eşimle daha sakin yerleri seviyoruz. Afrika'ya safariye gidiyoruz fırsat buldukça. Orası bambaşka bir dünya. Orada kafeste olan biziz, yırtıcı hayvanlar serbest. Daha diri oluyorsunuz oralarda. Vahşi doğanın içinde olmak çok zevkli ama çok ciddi kurallar var. Biri çiğnendiğinde, bir anda ortadan kaybolabilirsiniz" şeklinde konuştu.

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