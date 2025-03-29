Gürkan Şef’in konuğu Tarık Mengüç oldu!

Ünlü şef Gürkan Topçu, yapımcılığını kendisimin üstlendiği "Gürkan Şef ile Mangal Keyfi" programının ilk bölüm konuğu sevilen şarkıcı Tarık Mengüç oldu. Ünlü şefin Vadi İstanbul'daki restoranında çekimlerde oldukça keyifli anlar yaşandı.



Mengüç, Gürkan Topçu ile uzun yıllara dayanan dostlukları olduğunu belirterek, "Gürkan benim çok eski dostum. Buraya yakın olduğumuz için akşam birlikte iftar açacağız. Erkenden geldim, sohbet edelim diye. Ramazan'ın son günlerindeyiz. Biz zaten yemeyi sevmediğimiz için ikimiz de çok fitiz." sözleriyle espri yaptı.



Eşiyle birlikte mutfağa giren Tarık Mengüç'e, Gürkan Şef yemek yapımıyla ilgili tüyolar verdi.

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