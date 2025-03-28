Siren Ertan kendini modaya verdi! Sosyetik isimlerden ilgi yağdı: 500 liraya da ürün var 80 bine de...

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Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Siren Ertan, kendini modaya verdi. 2004 yılında kendi haute couture atölyesini ve markasını kuran Ertan, bahar için hazırladığı tasarımlarını modaseverlerin beğenisine sundu. Bunun için de Nişantaşı'ndaki ofisinde bir davet verdi.

2004 yılında kendi haute couture atölyesini ve markasını kuran Ertan, bahar için hazırladığı tasarımlarını modaseverlerin beğenisine sundu.





Sosyetik isimleri ağırladı. Kendi tasarımlarının modelliğini yaptı. Üzerindeki haute couture elbiseyi de markasının internet sitesi üzerinden satışa sundu. Elbisenin fiyatı ise tam 75 bin TL'ydi. Üst kısmı brokar kumaş, alt kısmı tül etekli elbisenin taksitle de satıldığı görüldü.