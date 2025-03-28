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Siren Ertan kendini modaya verdi! Sosyetik isimlerden ilgi yağdı: 500 liraya da ürün var 80 bine de...

Sosyetik Siren Ertan, e-ticaret’te outlet dönemini başlattı. 500 liradan 80 bin liraya kadar ürünlerin satıldığı siteye ilgi büyük oldu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
Siren Ertan kendini modaya verdi! Sosyetik isimlerden ilgi yağdı: 500 liraya da ürün var 80 bine de...

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Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Siren Ertan, kendini modaya verdi. 2004 yılında kendi haute couture atölyesini ve markasını kuran Ertan, bahar için hazırladığı tasarımlarını modaseverlerin beğenisine sundu. Bunun için de Nişantaşı'ndaki ofisinde bir davet verdi.

2004 yılında kendi haute couture atölyesini ve markasını kuran Ertan, bahar için hazırladığı tasarımlarını modaseverlerin beğenisine sundu. 2004 yılında kendi haute couture atölyesini ve markasını kuran Ertan, bahar için hazırladığı tasarımlarını modaseverlerin beğenisine sundu.


Sosyetik isimleri ağırladı. Kendi tasarımlarının modelliğini yaptı. Üzerindeki haute couture elbiseyi de markasının internet sitesi üzerinden satışa sundu. Elbisenin fiyatı ise tam 75 bin TL'ydi. Üst kısmı brokar kumaş, alt kısmı tül etekli elbisenin taksitle de satıldığı görüldü.

Sosyetik Siren Ertan, e-ticaret’te outlet dönemini başlattı. (Takvim Gazetesi)Sosyetik Siren Ertan, e-ticaret’te outlet dönemini başlattı. (Takvim Gazetesi)

Sosyetik güzelin internet sitesinde satışa sunulan bu elbise için taksitlendirme de vardı. 13.324 liradan başlayan taksitlerle satışa sunulan elbisenin 1 adet olduğu ve kişiye göre revize edilebileceği belirtildi. Siren Ertan, her yaptığı işte başarılı olmasıyla tanınıyor.

Sitede bulunan bir elbisenin fiyatı tam 75 bin TL'ydi. Üst kısmı brokar kumaş, alt kısmı tül etekli elbisenin taksitle de satıldığı görüldü. (Takvim Gazetesi)Sitede bulunan bir elbisenin fiyatı tam 75 bin TL'ydi. Üst kısmı brokar kumaş, alt kısmı tül etekli elbisenin taksitle de satıldığı görüldü. (Takvim Gazetesi)

İKİNCİ EL ÜRÜNLER
Ertan, kendi ürünlerini de ikinci el bölümünde satmaya başladı. Çok özel ürünlerin uygun fiyatlı olması dikkat çekti.

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