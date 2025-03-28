Oktay Kaynarca’dan yeni dizisi hakkında açıklama!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca geçtiğimiz akşam Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Dijital platformda yayınlanacak olan "Başkan Ev Hapsi" adlı dizi hakkında konuşan Kaynarca, "Çekimleri tamamladık çok güzel bir çalışma oldu. Beni oldukça ters köşe bir karakterde göreceksiniz" dedi.



Bayram planlarıyla ilgili henüz kesin bir karar vermediğini belirten usta oyuncu şöyle konuştu: Her an arabaya atlayıp bir yerlere gidebilirim. Bayramda İstanbul da güzel oluyor ama henüz bilmiyorum."

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