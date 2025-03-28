Eşi Buse Varol’un doğum gününü kutlayan Alişan’dan samimi itiraf!

Ünlü sanatçı Alişan, gazetecilere samimi açıklamalar yaptı. Eşi Buse Varol'un doğum gününü kutladıklarını söyledi. "Allah eşime mutlu bir ömür versin. Şükürler olsun ki onun sayesinde ben çok mutluyum. Allah nasip etti" dedi. Alişan, "Hiç özel günleri unuttuğunuz oldu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Evlendiğimiz sene Buse'nin doğum gününü unutmuştum. Buse bana 'Sen ne biçim adamsın' dedi. Eşeklik bendeydi. O gün gece 2'de eve gitmiştim. Kapıyı 10 dakika açmadı.



HUZUREVİ ZİYARETİ YAPTI

Alişan, bayram öncesi oldukça anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Huzurevini ziyaret etti. "Her yıl olduğu gibi bu sene de huzurevini ziyaret edip büyüklerimle bayramlaştım" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN