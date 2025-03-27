Sanatçı Dr. Zeynep Öztürk’ün sergisine sosyete ve cemiyetin ünlü isimleri akın etti!

Sanatçı Dr. Zeynep Öztürk, "Geçiş" adını verdiği dördüncü kişisel sergisinin devamı niteliğinde olan "Geçiş II" ile sanatseverlerle yeniden buluştu. Sergiye sosyete ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. G&G Sanat Merkezi ev sahipliğinde kapılarını açan sergide sanatçı, Osmanlı kaftanlarının üzerindeki bitkisel motiflerin, doğal ipliklerle dokunarak yeniden yorumlandığı eserleriyle geleneksel kimliği modern sanat anlayışıyla harmanladı.



Yıllardır yağlı boya tekniğiyle Anadolu'nun kilim motiflerini stilize eden Dr. Zeynep Öztürk, "Geçiş" serisinin ikinci sergisinde geleneksel desenleri yeniden yorumlayarak tekstilin doğal kumaşlarını ve materyallerini sanatsal bir anlatım diline dönüştürüyor. Davete gelen sosyetenin önemli isimleri şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

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