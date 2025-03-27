PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Sanatçı Dr. Zeynep Öztürk'ün sergisine sosyete ve cemiyetin ünlü isimleri akın etti!

Yıllardır yağlı boya tekniğiyle Anadolu'nun kilim motiflerini stilize eden Dr. Zeynep Öztürk, "Geçiş" adını verdiği dördüncü kişisel sergisinin devamı niteliğinde olan "Geçiş II" ile sanatseverlerle yeniden buluştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Sanatçı Dr. Zeynep Öztürk’ün sergisine sosyete ve cemiyetin ünlü isimleri akın etti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sanatçı Dr. Zeynep Öztürk, "Geçiş" adını verdiği dördüncü kişisel sergisinin devamı niteliğinde olan "Geçiş II" ile sanatseverlerle yeniden buluştu. Sergiye sosyete ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. G&G Sanat Merkezi ev sahipliğinde kapılarını açan sergide sanatçı, Osmanlı kaftanlarının üzerindeki bitkisel motiflerin, doğal ipliklerle dokunarak yeniden yorumlandığı eserleriyle geleneksel kimliği modern sanat anlayışıyla harmanladı.

Yıllardır yağlı boya tekniğiyle Anadolu'nun kilim motiflerini stilize eden Dr. Zeynep Öztürk, "Geçiş" serisinin ikinci sergisinde geleneksel desenleri yeniden yorumlayarak tekstilin doğal kumaşlarını ve materyallerini sanatsal bir anlatım diline dönüştürüyor. Davete gelen sosyetenin önemli isimleri şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Tutuklananların ailelerinden CHP’lilere tepki: Ellerim kırılaydı da göndermeseydim
Borsa İstanbul
Savcılık harekete geçti! İmamoğlu için sahte tanık aranıyor diyen CHP’li Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Promosyona Nisan ayarı: Emekliler dikkat! Neler değişecek? Nasıl yararlanılacak?
Barış ve Semih harekatı: West Ham United iki yıldızı derbide mercek altına alacak!
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’n dosyası ayrıldı
TBMM’de kabul edildi: Bayram ikramiyesi 4 bin TL! Kim, ne kadar fark alacak?
ABD’de doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’e akılalmaz gözaltı! Türkiye devrede
Devlet Bahçeli’den CHP’nin Saraçhane provokasyonuna sert tepki: Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir
O başvuru reddedildi! CHP olağanüstü kurultaya gidecek mi?
Tutuklu İmamoğlu’nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB’de Nuri Aslan dönemi! Beylikdüzü’nde Serkan Çebi başkanvekili olarak seçildi
Başkan Erdoğan’dan KAAN, Ulusal Kuantum Enstitüsü ve milli çip müjdesi! CHP’ye boykot tepkisi: Milletimiz yerli markaları yem etmez
Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHP’li
Özgür Özel bu kez de BBC’ye ağladı! Başbakan Starmer’a müdahale çağrısı: Bu nasıl dostluk
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Sen kimsin, gramın ne? Şehzadebaşı’nın hesabı sorulacak | CHP’nin boykot riyakarlığı
CHP İstanbul Kongresi’nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney şüpheli sıfatıyla adliyede
1 gram altını olan kasırgaya hazır olun! İslam Memiş’ten rekor altın tahmini geldi
Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den