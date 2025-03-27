Burcu Esmersoy paraya para demiyor! Milyonluk saatiyle havasını attı

Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alıyor. Kazanımlarıyla sürekli yatırım yaparak gündeme gelen güzel sunucu, gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle de çok konuşuluyor.
Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alıyor. Kazanımlarıyla sürekli yatırım yaparak gündeme gelen güzel sunucu, gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle de çok konuşuluyor.
Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 45 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 850 bin TL değerinde "Audemars Piguet Royal Oak Chronograph" marka saat alan Esmersoy, yine havasını attı.
LÜKS TUTKU
Lüks saat tutkunu olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda; 200 bin Dolar'lık Patek Philippe Nautilus, 60 bin Euro'luk Rolex Oyster Perpetual, 40 bin Dolar'lık Rolex Oyster, 12 Bin Euro'luk Rolex Air King, 130 bin Euro'luk Audemars Piguet Royal Oak ve 45 bin Euro'luk Audemars Piguet Royal Oak Chronograph marka saatler bulunuyor. Esmersoy'un bu tutkusunun değeri ise yaklaşık 20 milyon TL'yi buldu.
20 MiLYONLUK KOLEKSiYON!
Burcu Esmersoy, lüks saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Esmersoy'un saat koleksiyonunun değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı.