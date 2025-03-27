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Burcu Esmersoy paraya para demiyor! Milyonluk saatiyle havasını attı

Pahalı saatleriyle gündem olan sunucu Burcu Esmersoy, lüks koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 45 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 850 bin TL değerinde olduğu öğrenilen saat ile koleksiyonunun değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Burcu Esmersoy paraya para demiyor! Milyonluk saatiyle havasını attı

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Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alıyor. Kazanımlarıyla sürekli yatırım yaparak gündeme gelen güzel sunucu, gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle de çok konuşuluyor.

Esmersoy'un saat koleksiyonunun değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Esmersoy'un saat koleksiyonunun değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 45 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 850 bin TL değerinde "Audemars Piguet Royal Oak Chronograph" marka saat alan Esmersoy, yine havasını attı.

Esmersoy'un saat koleksiyonunun değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Esmersoy'un saat koleksiyonunun değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

LÜKS TUTKU
Lüks saat tutkunu olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda; 200 bin Dolar'lık Patek Philippe Nautilus, 60 bin Euro'luk Rolex Oyster Perpetual, 40 bin Dolar'lık Rolex Oyster, 12 Bin Euro'luk Rolex Air King, 130 bin Euro'luk Audemars Piguet Royal Oak ve 45 bin Euro'luk Audemars Piguet Royal Oak Chronograph marka saatler bulunuyor. Esmersoy'un bu tutkusunun değeri ise yaklaşık 20 milyon TL'yi buldu.

Esmersoy'un saat koleksiyonunun değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Esmersoy'un saat koleksiyonunun değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

20 MiLYONLUK KOLEKSiYON!
Burcu Esmersoy, lüks saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Esmersoy'un saat koleksiyonunun değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı.

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