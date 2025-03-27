Burcu Esmersoy paraya para demiyor! Milyonluk saatiyle havasını attı

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Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alıyor. Kazanımlarıyla sürekli yatırım yaparak gündeme gelen güzel sunucu, gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle de çok konuşuluyor.

Esmersoy'un saat koleksiyonunun değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 45 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 850 bin TL değerinde "Audemars Piguet Royal Oak Chronograph" marka saat alan Esmersoy, yine havasını attı.