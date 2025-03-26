Ünlülerin bayram ücretleri dudak uçuklattı!

Ramazan Bayramı yaklaşırken tatili müzik ve eğlenceyle değerlendirmek isteyenler, şimdiden planlarını yapmaya başladı. Oteller, eğlence merkezleri ve büyük organizasyonlar bayram coşkusunu zirveye taşıyacak etkinliklere hazırlanırken, ünlü sanatçılar da sahne programlarını netleştirdi.



Bayram boyunca Türkiye'nin dört bir yanında ve Kıbrıs'ta sahne alacak yıldız isimler, aldıkları ücretlerle adeta dudak uçuklattı. Sanatçılar, tek gece için milyonluk anlaşmalara imza attı.

MİLYONLUK SAHNE ÜCRETLERİ

Her yıl olduğu gibi bu sene de konser anlaşmalarındaki rakamlar aldı başını gidiyor.

Özcan Deniz: KKTC, 6.2 milyon TL

Derya Bedavacı: KKTC 6 milyon TL

Hadise: KKTC, 5 milyon TL

Yıldız Tilbe: KKTC, 4 milyon TL

Sibel Can: KKTC, 4 milyon TL

Ebru Gündeş: KKTC, 7 milyon TL