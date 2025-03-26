Milli futbolcu Kenan Yıldız yeni aşka yelken açtı: Genç futbolcu ilişkisini sır gibi saklıyor!

Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki Kenan Yıldız'ın, geçen yıl Instagram'da Su Burcu Yazgı Coşkun'un birden fazla fotoğrafını beğenmesi dikkat çekmişti. Uzun zamandır aşk iddiaları ile gündemde bulunan ikilinin hayranları bu detayı ortaya çıkarmıştı. Aradan geçen zamanın ardından Yıldız ve Coşkun'un yeniden yakınlaştığı iddia ediliyor.
Kenan Yıldız. (Takvim.com.tr)
GİZLİ TUTUYORLAR
Hem özel hayatıyla hem de başarıları ile genç yaşta şöhreti yakalayan ikilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu konuşuluyor. Sosyal medya hesaplarında henüz birbirlerini takip etmeyen Su Burcu Yazgı Coşkun ve Kenan Yıldız'ın ilişkilerini zamanla açıklayacakları da belirtiliyor. Birbirlerinden hoşlanan genç çiftin ilerleyen günlerde aşklarını ilan etmesi bekleniyor.
Su Burcu Yazgı Coşkun. (Takvim.com.tr)
BOMBA İDDİA!
Yıldız, hem milli takımda hem de Juventus'ta başarılı bir performans sergiliyor. "Bir Gece Masalı" dizisinde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemde popülerliğini giderek artırdı.