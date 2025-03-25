Aile meclisi toplandı yine de Vuslat Doğan Sabancı’yı boşanmaktan vazgeçiremediler!

Aydın Doğan ile eşi Sema hanımın morali son günlerde hayli bozuk olduğu biliniyor. Sebebi ise sevgili kızları Vuslat Doğan Sabancı'nın ayrılık haberleri. Doğan çifti Vuslat Sabancı'nın evliliğini kurtarmak için Vehbi Koç'un kızı Semahat Arsel'i araya koyduğu konuşuluyor.



ÇOK ÜZÜLDÜ

Evlerini ayıran Vuslat ve Ali Sabancı'yı tekrar bir araya getirmeyi Semahat Arsel bile başaramamış. Aydın-Sema Doğan çiftini geçmiş yıllarda en çok üzen olaylardan biri, kızları Hanzade'nin Osman Boyner ile boşanması olmuştu. Çift, bu boşanmayada çok üzülmüşlerdi.



HER ŞEYİ YAPTI

İddialara göre aradan geçen yılların ardından geçtiğimiz günlerde Vuslat- Ali Sabancı çiftinin boşanacakları haberinin medyaya yansıması da kendilerini derinden etkilemiş ve çok üzmüş. ailenin yakın çevresinden gelen bilgilere göre Aydın Doğan, tüm aileyi topladığı ortaya çıktı.



Doğan'ın yakın çevresine, "Elimden gelen her şeyi yaptım. Ancak maalesef evliliklerini kurtaramadım. Umarım ikisi de ileride pişmanlık yaşamaz" dediği öğrenildi.

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