Ünlü iş kadını Bahar Şer 3 milyon TL’lik çantalarıyla sosyal medyayı salladı!

Cemiyet hayatının ünlü iş kadınlarından Bahar Şer'in çanta tutkusunu bilmeyen kalmadı. Şer, dünyaca ünlü Fransız markasının çantalarından koleksiyon yaptı. Markanın özel üretim çantalarından bile satın aldı.

İşte şimdilerde ABD'nin Miami kentinde tatil yapan ünlü güzel, bu tutkusunu da yanında götürdü! Eşi Ozan Şer ile Miami turu yapan Şer, milyonluk çantalarını takmayı unutmadı. Yeşil renkli Kelly modelinin fiyatı 50 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon liraydı. Markanın Birkin modelinin fiyatı ise 22 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon liraydı.

ABD'de 3 milyon TL'lik çantalarıyla gezen sosyetik güzel sosyal medyayı salladı. Bu arada sosyetede konuşulanlara göre Şer'in Fransız markaya ait 50 çantası var. Dolabındaki bu çantaların toplam değeri ise yüzbinlerce dolar değerinde.