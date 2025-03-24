Osman Sınav’ın hayalini gerçekleştirecek proje: Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca tekrar bir arada oynar mı?

Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden olan, usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav , uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Osman Sınav'ın vefatı, sadece onun yakınları için değil, tüm Türk televizyon ve sinema dünyası için büyük bir kayıp oldu.

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Ancak geride bıraktığı miras, hala fikirlerinde ve projelerinde hayat bulmaya devam ediyor. Türk televizyonunun ve sinemasının en güçlü isimlerinden olan Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu, 2021 yılında "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi" filminde bir araya gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu ile Oktay Kaynarca'yı, usta yönetmen tekrar aynı projede buluşturmak istemiş fakat rahatsızlığı nedeniyle bir türlü startı verememişti.

Şimdi ise Osman Sınav'ın hayalini gerçekleştirmek için, iki usta oyuncu aynı projede buluşur mu? Usta yönetmenin Türk televizyon ve sinema dünyasında iz bırakan projeleri arasında yer alan "Deli Yürek", Kaynarca ve İmirzalıoğlu'nun ikili olarak birlikte çalıştığı bir dönüm noktasıydı.