Osman Sınav’ın hayalini gerçekleştirecek proje: Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca tekrar bir arada oynar mı?

DOSTÇA AYRILDILAR Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Öncü Sönmez ile oyuncu Melisa Döngel 'in kısa süreli ilişkisi, hızlı başladı hızlı bitti. Ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan medyatik ikili, kısa süre içinde yakınlaşmış ve sosyal medyada paylaşılan el ele fotoğrafları ile dikkat çekmişti. Ancak, zamanla karakter uyuşmazlıkları nedeniyle uyumsuzluk yaşandığı ve bu yüzden karşılıklı anlayışla yollarını ayırdıkları belirtiliyor. Yakınları çiftin dostça ayrıldığını ifade ediyor.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv) İBRAHİM SELİM: Yaratıcı içerik ve eğlenceli formatlar. YUSUF GÜNEY : Müzikal yolculuk ve vloglar. CEM ÖZER: Sohbet ve yorumlarla dijital platformda başarı. SABA TÜMER: Sohbetlerin gücü ve iyi içerik. MELİS İŞİTEN : Moda ve yaşam tarzı içerikleri. DANLA BİLİC: Güzellik ve makyaj dünyasında zirve… Biliyorsunuz bu ünlü isimler You- Tube'da program yapıp hatırı sayılır bir gelir kaynağının sahibi oluyorlar. Artık televizyon kanallarından çok bu platformda yapılan programlar izleniyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Artık her isteyen bir kanal açıp program yapabilir diyorum ve susuyorum…

ELİF BUSE DOĞAN: MÜZİKLE DONANMIŞ BİR YETENEK

Türk müziğinin genç ve yetenekli isimlerinden Elif Buse Doğan, her geçen gün daha da fazla hayran kitlesine ulaşarak kendini bir kez daha kanıtlıyor. On parmağında on marifet olan bu şarkıcı, sadece sesiyle değil, aynı zamanda müziğe olan derin sevgisi ve donanımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisi büyüyen genç sanatçı, hem teorik hem de pratik alanda güçlü bir eğitim alarak müziği bir yaşam biçimi haline getirmiş. Bağlamadan, piyanoya, kemandan, gitara kadar birçok enstrümanı ustalıkla çalabilen Elif Buse Doğan, bu yönüyle adeta bir müzik dehası.