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Osman Sınav'ın hayalini gerçekleştirecek proje: Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca tekrar bir arada oynar mı?

Usta yönetmen Osman Sınav, "Deli Yürek" ile Kaynarca ve İmirzalıoğlu'nu buluşturmuştu. Sınav’ın vefatının ardından, iki oyuncu tekrar aynı projede bir araya gelir mi? Kenan İmirzalıoğlu ile Oktay Kaynarca'yı, usta yönetmen tekrar aynı projede buluşturmak istemiş fakat rahatsızlığı nedeniyle bir türlü startı verememişti. Sınav’ın gerçekleştiremediği hayal, şimdi gerçeğe dönüşebilir mi?

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mart 2025
Osman Sınav’ın hayalini gerçekleştirecek proje: Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca tekrar bir arada oynar mı?

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Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden olan, usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Osman Sınav'ın vefatı, sadece onun yakınları için değil, tüm Türk televizyon ve sinema dünyası için büyük bir kayıp oldu.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak geride bıraktığı miras, hala fikirlerinde ve projelerinde hayat bulmaya devam ediyor. Türk televizyonunun ve sinemasının en güçlü isimlerinden olan Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu, 2021 yılında "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi" filminde bir araya gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu ile Oktay Kaynarca'yı, usta yönetmen tekrar aynı projede buluşturmak istemiş fakat rahatsızlığı nedeniyle bir türlü startı verememişti.

Şimdi ise Osman Sınav'ın hayalini gerçekleştirmek için, iki usta oyuncu aynı projede buluşur mu? Usta yönetmenin Türk televizyon ve sinema dünyasında iz bırakan projeleri arasında yer alan "Deli Yürek", Kaynarca ve İmirzalıoğlu'nun ikili olarak birlikte çalıştığı bir dönüm noktasıydı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak şimdi, çok daha büyük bir sorumluluk taşıyorlar. Osman Sınav'ın arzusunu gerçekleştirmek, onun izlediği yolu daha ileriye taşımak, her iki oyuncu için hem büyük bir onur hem de ağır bir sorumluluk. Osman Sınav'ın vefatı, hem projelerinin hem de Türk sinema ve televizyon dünyasındaki etkisinin son bulmadığını, bu önemli isimlerin katkılarıyla devam edeceğini gösteriyor.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

DOSTÇA AYRILDILAR
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Öncü Sönmez ile oyuncu Melisa Döngel'in kısa süreli ilişkisi, hızlı başladı hızlı bitti. Ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan medyatik ikili, kısa süre içinde yakınlaşmış ve sosyal medyada paylaşılan el ele fotoğrafları ile dikkat çekmişti. Ancak, zamanla karakter uyuşmazlıkları nedeniyle uyumsuzluk yaşandığı ve bu yüzden karşılıklı anlayışla yollarını ayırdıkları belirtiliyor. Yakınları çiftin dostça ayrıldığını ifade ediyor.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

PARA KAZANMANIN YENİ ŞEKLİ
Günümüzde YouTube, sadece eğlenceli videolar izlemek için değil, aynı zamanda büyük bir gelir kaynağı oluşturmak için de kullanılan önemli bir platform haline gelmiş durumda. Birçok ünlü isim, YouTube'u kariyerlerinde yeni bir sayfa açmak, hedef kitlelerine ulaşmak ve kazanç elde etmek için kullanıyor. Bu isimlerden bazılarını şu başlıklar altında topladım.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İBRAHİM SELİM: Yaratıcı içerik ve eğlenceli formatlar.
YUSUF GÜNEY: Müzikal yolculuk ve vloglar.
CEM ÖZER: Sohbet ve yorumlarla dijital platformda başarı.
SABA TÜMER: Sohbetlerin gücü ve iyi içerik.
MELİS İŞİTEN: Moda ve yaşam tarzı içerikleri.
DANLA BİLİC: Güzellik ve makyaj dünyasında zirve… Biliyorsunuz bu ünlü isimler You- Tube'da program yapıp hatırı sayılır bir gelir kaynağının sahibi oluyorlar. Artık televizyon kanallarından çok bu platformda yapılan programlar izleniyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Artık her isteyen bir kanal açıp program yapabilir diyorum ve susuyorum…

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ELİF BUSE DOĞAN: MÜZİKLE DONANMIŞ BİR YETENEK
Türk müziğinin genç ve yetenekli isimlerinden Elif Buse Doğan, her geçen gün daha da fazla hayran kitlesine ulaşarak kendini bir kez daha kanıtlıyor. On parmağında on marifet olan bu şarkıcı, sadece sesiyle değil, aynı zamanda müziğe olan derin sevgisi ve donanımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisi büyüyen genç sanatçı, hem teorik hem de pratik alanda güçlü bir eğitim alarak müziği bir yaşam biçimi haline getirmiş. Bağlamadan, piyanoya, kemandan, gitara kadar birçok enstrümanı ustalıkla çalabilen Elif Buse Doğan, bu yönüyle adeta bir müzik dehası.

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