Nesrin Cavadzade, Pamir Pekin ile ilişkisi hakkında susma hakkını kullandı!

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Pamir Pekin ile ilişkisini sosyal medya hesabından duyuran Cavadzade, muhabirlerin sorularına yanıt vermekten kaçındı.

Muhabirlerin ilişkisi ile ilgili sorularına "Çok önemli bir telefon görüşmesi yapıyorum. Her şey yolunda, lütfen daha sonra konuşalım" diyerek yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, Bebek'ten Baltalimanı'na kadar süren yürüyüşü boyunca telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi. Uzun süre konuşmaya devam eden Cavadzade, yürüyüşünü de hız kesmeden sürdürdü.