Demet Şener’in makyajsız ve estetikli hali görenleri şaşkına çevirdi!

Eski manken 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci olup tacını taktı. Magazin dünyasına adım attı. İbrahim Kutluay ile evlenip 2 çocuk dünyaya getirdi. Ancak bu evliliği hüsranla sona erdi. İkinci evliliği de ona mutluluk getirmedi.

"İTİRAF ET..."

Aşkta aradığı mutluluğu Tolga Arman'da buldu. 48 yaşındaki ünlü güzel yıllara meydan okuyan yüzüyle dikkat çekti. O tüm bunlara rağmen "Yüzde 99 orijinalim" dedi. Fakat geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir tanıtım ise onu ele verdi! Ancak bir ürünü tanıtmak isterken gerçek "yüzün" gösterdi. Makyajsız ve estetikli hali görenleri şok etti! Sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:



- Demet gerçek yüzünü gösterdi!

- Madem estetik var, bence itiraf et.

- Bu yüzün estetiksiz olduğuna kimse inanmaz!

- İşte yüzde yüz estetik.