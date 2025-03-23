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Operasyon geçiren Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan hastaneden paylaşım!

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz ay kalp spazmı geçirmişti. 52 yaşındaki ünlü şarkıcının eşi Samar Dadgar, hastane odasında çekilen bir paylaşımda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mart 2025
Operasyon geçiren Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan hastaneden paylaşım!

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Ailesiyle yaşadığı sorunlar Özcan Deniz'i sağlık açısından da olumsuz etkiledi. Deniz, ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Ercan Deniz ile maddi konular nedeniyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Yaşanan gerilim sonrası peş peşe imalı mesajlar paylaşan Deniz, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu dile getirmişti. Annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sert açıklamalarının ardından ise ünlü isim, Şubat ayında kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

"ÜZÜMLÜ KEKİM"
Özcan Deniz, geçtiğimiz gün anjiyo oldu. Samar Dadgar'dan eşiyle ilgili paylaşım geldi. Hastane odasından bir gönderi yayınlayan Dadgar, "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" dedi. Daha sonra 2 paylaşım daha yapan Dadgar, şunları yazdı: "Çıktı üzümlü kekim. Arayan soran herkes merak etmesin, her şey yolunda."

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