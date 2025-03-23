Güzel oyuncu Aslıhan Güner’den hayatı hakkında samimi itiraf!

Sonradan Gurme filminin çekimleri için şu sıralar Gaziantep'te olan Aslıhan Güner, "Çekimler tahminimden güzel geçti. Rüya karakterini çok severek oynadım. Şimdiye kadar oynadığım en renkli karakter. Hatta oynamaya doyamadım diyebilirim. Ben işimi yaptığım zaman nefes aldığımı hissediyorum. Eşim de burada set boyunca benimle beraber. Onun bana verdiği destek çok önemli... Dışarıdan bir göz olarak bana hem oyuncu koçluğu yapıyor hem de beni çok iyi tanıdığı için inişlerimi çıkışlarımı anlayabiliyor" dedi.

ÇOK YOĞUN TEMPO

Sektörde yaşadığı kişisel sıkıntılarından da bahseden Güner, "Bir dönem çok popüler bir işteyken tükenmişlik sendromu yaşamıştım. Projeyi bırakma aşamasına kadar geldim. O dönemi eşimin desteği ile atlattım. Çünkü hem bu kadar yoğun bir tempoda çalışıp hem de insan olmak, iyi insan kalmak çok zor" ifadelerini kullandı.