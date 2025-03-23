Babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Tuğçe Tayfur’dan doğum günü kutlaması! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Tayfur'un vefatı sanat camiasını ve ailesini derinden etkilemişti. Bıraktığı mirası da aile üyeleri arasında krize neden olmuştu.

Kızı Tuğçe Tayfur, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu duyurmuştu. Yaşananların ardından 3-4 gün önce Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yeni yaşını kutlamıştı. Tayfur, duygusal bir paylaşım yaparak, "Sevdiklerimle ayağa kalkıyorum" demişti.

BABAM DA SAHNEDEYDİ...

Tuğçe Tayfur'un takipçileri, ünlü şarkıcının doğum gününü kutladığı anlara sert tepkiler vererek, topa tutmuştu. Son olarak Tuğçe Tayfur'un doğum günü paylaşımının altına gelen, "Ayıp ayıp babanın kemikleri sızlıyordur" yorumu ünlü ismi çileden çıkardı.

Takipçisine sert bir yanıt veren kendini savunan Tuğçe Tayfur, şunları yazdı: "Allah Allah gidip baktın mı? Konuştun mu? Babam, abisinin vefat ettiği hafta sahnedeydi. Ona da dedin mi 'abinin kemikleri sızlıyordur' diye..."