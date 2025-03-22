Hande Erçel kapak kızı oldu: Türk kadınlarını öve öve bitiremedi!

Hande Erçel, Marie Claire dergisinin kapağı için kamera karşısına geçip poz verdi. (Takvim.com.tr)



Ünlü oyuncu ayrıca en yoğun haftalarında bile, günlük egzersizine, meditasyonuna vakit ayırdığını ve sevdikleriyle vakit geçirerek kendisini şarj ettiğini söyledi ve "Bu şekilde yaptığım her şeye en iyi halimi yansıtabiliyorum. Bu konuda arkadaşlarımın ve ailemin desteği de paha biçilemez" diye konuştu.

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