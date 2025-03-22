Hande Erçel kapak kızı oldu: Türk kadınlarını öve öve bitiremedi!

Magazin gündeminde sıklıkla isimleri geçen ve yakın zamanda sevgilisi Hakan Sabancı'yla İspanya'ya giden oyuncu Hande Erçel, Marie Claire dergisinin kapağı için kamera karşısına geçip poz verdi.
Magazin gündeminde sıklıkla isimleri geçen ve yakın zamanda sevgilisi Hakan Sabancı'yla İspanya'ya giden oyuncu Hande Erçel, Marie Claire dergisinin kapağı için kamera karşısına geçip poz verdi.
Dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini üzerinde taşıyıp objektif karşısında kendini gösteren Erçel, Türk kadınının güzelliğini bir kez daha uluslararası platformda sergilemiş oldu. Dergi, Erçel için, "Hande Erçel, sadece ekranlarda değil aynı zamanda sanat ve moda dünyasında da öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.
"GURUR DUYUYORUM"
Erçel, verdiği röportajda; "Giderek daha fazla genç kadının sanatçı veya oyuncu olma hayallerinin peşinden gitmeyi seçtiğini görmekten gurur duyuyorum. Kadınlar dokundukları her şeye, özelliklede ekranlara benzersiz bir vizyon ve yaratıcılık getiriyor" dedi.
Ünlü oyuncu ayrıca en yoğun haftalarında bile, günlük egzersizine, meditasyonuna vakit ayırdığını ve sevdikleriyle vakit geçirerek kendisini şarj ettiğini söyledi ve "Bu şekilde yaptığım her şeye en iyi halimi yansıtabiliyorum. Bu konuda arkadaşlarımın ve ailemin desteği de paha biçilemez" diye konuştu.