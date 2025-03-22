10 yıllık evlilikleri bir çırpıda bitti: Nara ve Icardi resmen boşandılar!

Uzun süredir aldatma, şiddet, mesaj ifşaları ve kavgalarıyla gündemde olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık evliliklerini bitirdi. 27 Mayıs 2014'te Buenos Aires'te evlenen Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın 10 yıllık evliliklerini Milano'da son buldu.





27 Mayıs 2014'te Buenos Aires'te evlenen Mauro Icardi ve Wanda Nara, 10 yıllık evliliklerini bitirdi. Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki ekonomik ve mal varlığı paylaşım davaları ise sürecek.

İHANET, KAVGA, İFŞALAR

Öte yandan Wanda Nara, Mauro Icardi ile boşanmadan önce rapçi L-Gante ile yeni birlikteliğe yelken açmıştı. Icardi ise model China Suarez ile yeni birlikteliğe başlamış ikili birlikte Türkiye'ye gelerek Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemişti. Wanda, Arjantinli yıldızdan 500 bin Euro tazminat, bir daire, bir villa ve çocuklarının velayetini istiyor.