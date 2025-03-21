TEMA-K Gönüllüleri’nin düzenlediği iftar yemeğine ünlüler akın etti: Gecenin geliri vakfa bağışlandı!

TEMA Vakfı Doğa Eğitim Programlarına destek sağlamak üzere cemiyet hayatının ünlü isimlerinin oluşturduğu Kaynak Çalışma Grubu (TEMA-K), Beşiktaş'ta lüks bir otelde iftar yemeği düzenledi. Şef Ömür Akkor'un lezzetli sunumları eşliğinde gerçekleşen ve cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı gecenin geliri, TEMA Vakfı'nın doğa eğitim programlarına aktarıldı.
TEMA-K Gönüllüleri adına konuşan Esra Öztürk, "Bugüne kadar verdiğimiz desteklerle on binlerce çocuğun doğa eğitim programlarına katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Desteğimizi yıl boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle sürdüreceğiz" dedi.