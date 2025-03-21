Icardi’den Wanda Nara’ya rest: Sonuna kadar savaşacağım

Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki velayet savaşları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kızlarını almak için Nara'nın evine giden Icardi, polislerin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Icardi, bu olayın ardından velayet mücadelesindeki sessizliğini bozdu.

Icardi, Nara'yı mitomani (patolojik yalan söyleme) hastası olmakla suçladı. (Takvim.com.tr)



Nara'yı mitomani (patolojik yalan söyleme) hastası olmakla suçlayan Icardi, "Artık her şey resmi ve elimde karar var! Her zamanki gibi mitomani hastalarını ifşa etmek için birkaç gün sessiz kalmayı beklemek istedim. Kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini düşürmek için son ana kadar savaşacağım. Yeter ki adalet sağlansın!" dedi.