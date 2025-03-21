Doğallığından ödün vermeyen Esra Bilgiç güzellik sırlarını paylaştı!

Güzelliğini doğallıktan yana kullanan Esra Bilgiç, cilt ve saç bakımında tamamen doğal içerikli ürünlere yöneliyor. Kimyasal içerikli kozmetiklerden kaçınan oyuncu, doğadan gelen saflığa inanıyor. Bilgiç, cilt bakımında en çok dikkat ettiği konuların başında cilt temizliği ve nemlendirme geliyor.



Her gün makyajdan arınmak ve cildin nefes almasını sağlamak için temizleme jelleri ve doğal tonikler kullanıyor. Cildini neme doyurmak için ise günde iki kez nemlendirici uyguluyor.



FÖN ÇEKTİRMİYOR!

Güzel oyuncu, kirpiklerini güçlendirmek ve dökülmelerini önlemek için Hint yağı kullanıyor. Hafif makyaj bile kirpiklerin yapısını bozabileceğinden, neredeyse her gün doğal bakım yağlarıyla kirpiklerini besliyor.



Bilgiç, sık sık fön çektirmek ya da şekillendirmek yerine, saçlarını doğal dalgasıyla kullanıyor. Isı işlemlerinden uzak durarak, saçlarının yıpranmasını önlüyor ve parlaklığını koruyor. Kaşlarını bugüne dek aldırmayan Bilgiç, doğal halini bozmuyor.

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