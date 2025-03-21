Alperen Durmaz’ın ardından Ece Erken de dolandırıcı kurbanı oldu: Takipçilerim uyarmıştı dinlemedim

Ünlülerin başı şu ara kredi kartı dolandırıcılarıyla büyük dertte... Geçtiğimiz günlerde Alperen Duymaz, dizi çekimi sırasında kuryelerin arttığını fark edince kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ve adına tam 14 kez yemek siparişi verildiğini öğrenmişti. Hemen harekete geçen ünlü isim, dolandırıcılardan şikayetçi olmuştu.



Duymaz'dan sonra Ece Erken de dolandırıcılık şok yaşadı. Erken de kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı.



UYARILARA ALDIRMADI!

Ünlü sunucu konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.



Erken sözlerinin devamında, "İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki! Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim'' dedi.

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