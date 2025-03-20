Memleket hasreti çeken İlkay Gündoğan’a eşi Sara Arfaoui’den onay çıktı: Türkiye’de yaşarım dedi!





Bu sezon sonunda Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Galatasaray'ın radarında olan İlkay Gündoğan'ın da memleket hasreti çekmesi ünlü çifti İstanbul'a biraz daha yaklaştırdı. Kendi memleketini de çok özleyen yengenin bir sonraki durağı ya Türkiye ya da İtalya olacak.

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