Memleket hasreti çeken İlkay Gündoğan’a eşi Sara Arfaoui’den onay çıktı: Türkiye’de yaşarım dedi!

İngiltere Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, İtalyan model Sara Arfaoui ile 2022'de evlenmiş, 2023'te 'Kais' adını verdikleri bir oğulları olmuştu. Arfaoui, sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti.
İngiltere Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, İtalyan model Sara Arfaoui ile 2022'de evlenmiş, 2023'te 'Kais' adını verdikleri bir oğulları olmuştu. Arfaoui, sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti.
Sosyetik güzel, Manchester'daki 'korkunç yemeklerden' bıktığını ve restoranların 'alkol ve atıştırmalarla para kazanmaya odaklandığını' söylemişti. Fransa'da doğup çocukken İtalya'ya taşınan 27 yaşındaki model, Türkiye sevgisini sık sık dile getiriyordu.
SEZON SONU AYRILIYOR!
Genel olarak Kapadokya ve Bodrum'da tatil yapan, İstanbul'u devamlı ziyaret eden ünlü çiftten Sara Arfaoui, Türkiye'de yaşamak istediğinin sinyalini de verdi. Takipçileriyle sık sık soru-cevap yapan İtalyan model, hem Türk yemeklerini övdü hem de İstanbul'da yaşayabileceğini belirtti.
Bu sezon sonunda Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Galatasaray'ın radarında olan İlkay Gündoğan'ın da memleket hasreti çekmesi ünlü çifti İstanbul'a biraz daha yaklaştırdı. Kendi memleketini de çok özleyen yengenin bir sonraki durağı ya Türkiye ya da İtalya olacak.