Kansersiz Yaşam Derneği’nin iftar yemeğinde yardım için buluştular!

Kansersiz Yaşam Derneği'nin Ramazan'ın bereketini paylaşma ruhuyla verdiği iftar yemeği, birçok sosyetik ismi bir araya getirdi. Bu yılki etkinlikte toplanan bağışlar, kanser hastası çocukların eğitimde fırsat eşitliği kazanması ve geleceğe umutla bakabilmesi için kullanılacak.



Gecenin sunuculuğunu Oya Çebi üstlenirken, sanatçı Güneş Çağlarcan, 'The Dream,' 'Living Together ve 'Happy Days' adlı tablolarını, sanatçı Asmer Sultanova ise "Blind for Love" isimli eserini bağışlayarak geceye anlam kattı. Ünlü bir marka da, 20 çocuğun eğitimine destek olmak amacıyla 'Şifa Tılsımı' isimli ürününü bağışlayarak bu özel geceye katkıda bulundu.

