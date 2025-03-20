Gülben Ergen ve Demet Akalın arasında "teşekkür" krizi: Sosyal medyadan takibi bıraktı!

Gülben Ergen'in kurucusu olduğu "Çocuklar Gülsün Diye Derneği" tarafından Diyarbakır Bağlar'da Narin Güran adına anaokulu açılmıştı. Ergen, sosyal medyadan bu süreçte katkıda bulunanlara teşekkür etmişti. Ancak Demet Akalın, teşekkür listesi arasında bir arkadaşının yer almamasına "Ayıp oldu insanlara" diyerek sitem etmişti.



KRİZ SÜRÜYOR!

Bunun üzerinde Akalın, Ergen'i sosyal medyadan takipten çıkardığını ifade edip "Bir daha kredisi olmaz" demişti. Önceki gün bir gösterime katılan Ergen, gazetecilerin Demet Akalın ile yaşadığı 'teşekkür' krizi hakkında gelen sorulara ise yorum yapmadan sadece teşekkür ederek oradan uzaklaştı.

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