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Buse Varol ve Merve Tektaş arasında "elti savaşı" başladı : Yine küstüler!

Elti olan Buse Varol ve Merve Tektaş’ın arasında yeniden soğuk savaş başladı. Varol ve Tektaş, Instagram’dan birbirlerini takipten çıkarak kavganın fitilini ateşledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Buse Varol ve Merve Tektaş arasında elti savaşı başladı : Yine küstüler!

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Alişan'ın eşi Buse Varol ile merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın, geçmişte yaşadıkları küslüğün ardından yeniden anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. Söylentilere göre, Buse Varol ile Merve Tektaş arasında yeniden bir gerginlik yaşandı. İki elti, aralarındaki sorun nedeniyle sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

ARADA MI KALDI?
Yaşanan gelişmenin ardından Alişan'ın yine arada kaldığı konuşulmaya başlandı. Alişan ile Buse Varol'un bu küslüğün ardından evliliğinin gidişatı da merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU
2021 yılında şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın, eşi Buse Varol ile arası açılmıştı. O dönem hem evliliğini kurtaran hem de eşi ve yengesinin arasını yapan Alişan, zor günler geçirdiğini belirtmişti.

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