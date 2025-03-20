Buse Varol ve Merve Tektaş arasında "elti savaşı" başladı : Yine küstüler!

Alişan'ın eşi Buse Varol ile merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın, geçmişte yaşadıkları küslüğün ardından yeniden anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. Söylentilere göre, Buse Varol ile Merve Tektaş arasında yeniden bir gerginlik yaşandı. İki elti, aralarındaki sorun nedeniyle sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bıraktı.



ARADA MI KALDI?

Yaşanan gelişmenin ardından Alişan'ın yine arada kaldığı konuşulmaya başlandı. Alişan ile Buse Varol'un bu küslüğün ardından evliliğinin gidişatı da merak konusu oldu.



NE OLMUŞTU

2021 yılında şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın, eşi Buse Varol ile arası açılmıştı. O dönem hem evliliğini kurtaran hem de eşi ve yengesinin arasını yapan Alişan, zor günler geçirdiğini belirtmişti.

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