Yaşananların ardından radikal karar: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tası tarağı topladı gidiyor!

Rekabet Kurumu 'nun dizi ve film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturmasının ucu, Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya 'ya uzamıştı. Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir'le reklam aşkı yaşadığı ve 5 milyon dolar aldığı iddiası gündemi sallamıştı. Sarıkaya, Demir ile duygusal beraberlik yaşadıklarını ve bu beraberlik için hiç kimseden para almadığını söylemişti.

Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir'le reklam aşkı yaşadığı ve 5 milyon dolar aldığı iddiası gündemde. (Takvim.com.tr)



TAŞINMA KARARI...

Mert Demir ise yaşananların ardından sahnelere ara vermişti. Uzun süredir sessizliğe bürünen ve tek kelime etmeyen çift, gelecekleri hakkında kararlar aldı. Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'e giden ve burada uzun süre vakit geçiren Sarıkaya ve Demir'in ev baktığı iddia edildi.



Paris'e taşınma kararı alan çift, kendilerine yeni bir sayfa açacak. (Takvim.com.tr)



Son çıkan haberlerden dolayı Paris'e taşınma kararı alan çift, iddialara göre kendilerine yeni bir sayfa açacak ve Türkiye'de sadece işleri doğrultusunda gelecek.