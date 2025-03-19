Tanyeli’ye acı veda: Cenazeye gelenler gözyaşlarına boğuldu!

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Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tanyeli, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan cenazesi kaldırılan Tanyeli, sonrasında Bodrum'a doğru yola çıkarak aile kabristanına defnedildi.

Tanyeli'ye acı veda. (Takvim Gazetesi)



Gülben Ergen, "Tanyeli sahneye çıkmış herkesin dostudur. Mekanı cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Deniz Seki, "Çok güzel insandı, çok özeldi Tanyeli. Çok ama çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" dedi.