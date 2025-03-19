Tanyeli’ye acı veda: Cenazeye gelenler gözyaşlarına boğuldu!

Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tanyeli, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan cenazesi kaldırılan Tanyeli, sonrasında Bodrum'a doğru yola çıkarak aile kabristanına defnedildi.
Tanyeli'ye acı veda. (Takvim Gazetesi)
Gülben Ergen, "Tanyeli sahneye çıkmış herkesin dostudur. Mekanı cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Deniz Seki, "Çok güzel insandı, çok özeldi Tanyeli. Çok ama çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" dedi.
54 yaşında hayata veda eden Tanyeli'nin, cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. (Takvim Gazetesi)
54 yaşında hayata veda eden Tanyeli'nin, cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. 2014 yılında evlendiği eşi İlker Sünnili, tabutun başında taziyeleri kabul ederken sık sık gözyaşı döktü. Tanyeli'nin çocukları Taylan ve Teoman da ayakta durmakta zorlandı.