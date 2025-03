Best Model Of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar, bir yandan oyunculuğa diğer yandan da eğitimine devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde mutlu bir haber alan Karalar, New York Film Academy'de oyunculuk eğitimine kabul edildi. Başvurusundan olumlu dönüş alan oyuncu, soluğu Amerika'da aldı.



Eğitim görmeye başlayan Karalar, İngilizce mülakat ortalaması 90 puan şartı aranan programı başarıyla geçti. Türkiye'de birçok projede yer alan oyuncu, böylece Amerika film sektörüne ilk adımını atmış oldu.

