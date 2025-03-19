Arabasını kaybeden Nilgün Belgün ortalığı ayağa kaldırdı: Gerçek bambaşkaymış...

Oyunculuğunun yanı sıra söyledikleriyle de sık sık gündem olan Nilgün Belgün, geçtiğimiz günlerde bir programa konuk oldu. 71 yaşındaki Belgün, katıldığı programda anlattıklarıyla izleyicileri hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu.



Arabasını çaldırdığını sanarak yaşadığı ilginç anıyı paylaşan Belgün, o anları şu sözlerle anlattı: "Gece arabayı park ettim. Sabah kalktım baktım araba yok. Hemen karakola gittim, herkesi perişan ettim. Sonradan fark ettim ki, 2 sokak öteye park etmişim arabayı. Usta oyuncu yaşadığı bu olay karşısında uzun süre gülme krizine girmiş.

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