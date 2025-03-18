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Rol gereği evlenen Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin çiftinden aşk itirafı geldi!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, aynı projede yer aldığı partneri Pamir Pekin’le aşklarını sosyal medyada paylaşarak ilan etti. Rol gereği gelinlik ve damatlık giyen ikiliye sosyal medyadan beğeni yağdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mart 2025
Rol gereği evlenen Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin çiftinden aşk itirafı geldi!

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Pek çok yapımda yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, oyunculuk performansının yanında sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son dönemde aşk iddialarıyla adından söz ettiren Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda aynı projedeki partneri Pamir Pekin ile yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

Projede birbirlerine aşık iki kişiyi canlandıran Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü. Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade'yle birlikte fotoğraflarını paylaştı. Oyuncu çift, böylelikle birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etmiş oldu.

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