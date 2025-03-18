Rol gereği evlenen Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin çiftinden aşk itirafı geldi!

Pek çok yapımda yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, oyunculuk performansının yanında sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son dönemde aşk iddialarıyla adından söz ettiren Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda aynı projedeki partneri Pamir Pekin ile yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.



Projede birbirlerine aşık iki kişiyi canlandıran Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü. Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade'yle birlikte fotoğraflarını paylaştı. Oyuncu çift, böylelikle birlikteliklerini sosyal medyadan ilan etmiş oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN