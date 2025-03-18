Hakan Sabancı Hande Erçel için kesenin ağzını açtı: Sayısız ülke gezen ikilinin yeni planı belli oldu!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı'yı uslandırdı. Yaklaşık 20 aydır aşk yaşayan ikili, dünya üzerinde neredeyse basmadık yer bırakmadı. Şimdiye kadar sayısız ülke gezen ikili şimdi de rotayı Maldivler'e kırdı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı'yı uslandırdı. Yaklaşık 20 aydır aşk yaşayan ikili, dünya üzerinde neredeyse basmadık yer bırakmadı. Şimdiye kadar sayısız ülke gezen ikili şimdi de rotayı Maldivler'e kırdı.
İkili bayram tatilini Güney Asya ülkesi Maldivler'de geçirme kararı aldı. İddiaya göre Sabancı sevgilisi için kesenin ağzını açtı. Bölgedeki en lüks otelde yer ayırttı. Bu arada çift daha önce Paris, Finlandiya, Fransa, Danimarka, İtalya, Yunanistan, New York, Bali, Budapeşte, Londra, Japonya, Mauritius, Fas, Dubai, İsveç ve Suudi Arabistan tatillerinden sonra soluğu Mısır'da almıştı.
Çift, Mısır'ın başkenti Kahire'de bölgenin turistik yerlerini gezdi. Hande Erçel, Büyük Mısır Müzesi'nde çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.