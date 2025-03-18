Hakan Sabancı Hande Erçel için kesenin ağzını açtı: Sayısız ülke gezen ikilinin yeni planı belli oldu!

Yaklaşık 20 aydır aşk yaşayan ikili, dünya üzerinde neredeyse basmadık yer bırakmadı. (Takvim.com.tr)



İkili bayram tatilini Güney Asya ülkesi Maldivler'de geçirme kararı aldı. İddiaya göre Sabancı sevgilisi için kesenin ağzını açtı. Bölgedeki en lüks otelde yer ayırttı. Bu arada çift daha önce Paris, Finlandiya, Fransa, Danimarka, İtalya, Yunanistan, New York, Bali, Budapeşte, Londra, Japonya, Mauritius, Fas, Dubai, İsveç ve Suudi Arabistan tatillerinden sonra soluğu Mısır'da almıştı.