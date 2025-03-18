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ATV ekranlarında yerini alacak “Sustalı Ceylan”ın başrolü Sümeyye Aydoğan'dan samimi açıklamalar!

Yakında atv’de ekrana gelecek “Sustalı Ceylan” dizisinin başrol oyuncusu Sümeyye Aydoğan, samimi açıklamalar yaptı. Aydoğan, "Her gün sadece seyirciyle değil, kendi en iyi versiyonumla buluşmak için güne başlıyorum. Emeklerimin de karşılığını alıyorum." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mart 2025
ATV ekranlarında yerini alacak Sustalı Ceylanın başrolü Sümeyye Aydoğan’dan samimi açıklamalar!

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Son dönemlerin en başarılı oyuncularından olan Sümeyye Aydoğan, "Sustalı Ceylan" adlı dizide başrolü kaptı. Genç oyuncu, bir derginin çekimlerinde kariyeri ve yaşam felsefesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı:

Her gün sadece seyirciyle değil, kendi en iyi versiyonumla da buluşmak için güne başlıyorum. Kaderim mi bilemiyorum ama ben bir ışık topuyum. Alanıma sadece güzellikler ile gelişime ve geliştirmeye açık zerreleri alıyorum. Bunun için sürekli araştırıyor, okuyor ve çok çalışıyorum. Emeklerimin karşılığını alıyorum.

Aydoğan şöyle devam etti:

Ailesi tarafından spora teşvik edildiğini belirten Sümeyye, şöyle devam etti: Kendimi bildim bileli sporla iç içeyim. Kendimi ifade edebileceğim birçok farklı alan deniyorum ve bu bana büyük keyif veriyor. Mesleğim de beni biraz buna itiyor. Moda ile elbette uzak sayılmayacak bir ilişkim var ama takıntılı değilim. Her an her şeyi giyebilir, her parçayı kendime yakıştırabilirim. Doğru yerde ve doğru zamanda, denenmemiş ya da cesaret edilememiş uç noktalara dokunmayı seviyorum.

Genç yetenek Sümeyye Aydoğan, kendisini bir ışık topu olarak tanımlıyor.

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