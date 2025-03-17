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Yıldız Tilbe, Gazze'deki 4 bin kişiye iftar verdi!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze’deki mazlumlar için harekete geçti. 4 bin kişiye iftar verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mart 2025
Yıldız Tilbe, Gazze’deki 4 bin kişiye iftar verdi!

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İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırılarına her zaman tepkisini gösteren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yine alkışlanacak bir harekete imza attı. Ramazan ayında Gazzeli mazlumları unutmadı.

AİLELERE YARDIM ELİ UZATTI
Daha önce depremzede ailelere kira yardımı yapan, Afrika'daki aç ve susuz çocuklar için 400 bin lira bağışlayan Tilbe, şimdi de Gazze için düğmeye bastı. Ramazan ayında anlamlı bir yardımda bulundu.

Ünlü sanatçı, bir dernek aracılığıyla Gazze'de 4 bin kişiye iftar verdi. Gazzeli Müslümanlar'a destek olan Tilbe'nin bağışlarıyla iftar sofrası kuruldu. Binlerce kişi dualarla iftarını açıp Tilbe'ye teşekkür etti.

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