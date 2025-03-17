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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti bebeklerini kucaklarına aldı!

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti, anne baba oldu. İkili oğullarına modern isimlerin yerine geleneksel bir ad koydu: Aziz

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mart 2025
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti bebeklerini kucaklarına aldı!

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Onlar magazin dünyasının en renkli iki ismiydi. Yıllar önce rol aldıkları dizide yolları kesişti. Ve bu aşk nikah masasına gitti. 2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti ilk kez anne baba olup sevindi.

Oğullarını kucaklarına alan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından ilk kez bir paylaşım yaptı. Ancak minik bebeklerinin yüzünü göstermeyen çiftten Kadir Doğulu, duygusal bir mesajla dikkat çekti.

AZİZ İÇİN ÖZEL HAZIRLIK
Kadir Doğulu paylaştığı fotoğrafın altına "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düştü. Böylece bebeğin adını da duyurmuş oldu. Hayranları, ünlü çiftin mutluluğunu paylaşımlarına bıraktıkları yorumlarla kutladı. Bu arada bebeklerinin doğumu öncesinde büyük bir hazırlık yapan çift, evlerini yeniden dekore ettirmişti. Yaşam alanlarını yenilemek için 500 bin lirayı gözden çıkardı. Ünlü çift, bu süreçte her detayı titizlikle düşündü.

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