Kadın popçular birbirine girdi! Ceylan Ertem, Hadise ve İrem Derici’yi hedef aldı ortam fena gerildi

Sahne dünyasının ünlü kadınları fena kapıştı. Ceylan Ertem'in Hadise ile İrem Derici'nin sahne performanslarına yönelik yaptığı eleştiriler kavganın fitilini ateşledi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ertem, "Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba" dedi. Bu sözlerin üzerine Derici sinirlendi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

BULAŞMA...

İrem Derici, Ertem'e yönelik şunları söyledi: Pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun. Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin... İrem Derici'ye baş edemezsiniz.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



YA BANA YA HADİSE'YE...

Ünlü popçu İrem Derici, Ceylan Ertem'e tepki gösterirken genelleme de yaptı: Gündeme gelmek isteyen ya bana ya da Hadise'ye sarar. Gidin iş güç yapın.