PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

28 yıllık dostluk kaldığı yerden devam: Demet Akalın Alişan ile 4 yıldır küs olduğu arkadaşını iftar sofrasında barıştırdı!

Ünlü şarkıcı Alilan 28 yıllık dostu iş insanı Özkan Başdemir ile küsmüştü. Kimse bir türlü barıştıramamıştı. Demet Akalın devreye girerek, Alişan ile 4 yıldır küs olduğu arkadaşını iftarda barıştırdı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mart 2025
28 yıllık dostluk kaldığı yerden devam: Demet Akalın Alişan ile 4 yıldır küs olduğu arkadaşını iftar sofrasında barıştırdı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Alişan, 4 sene önce kızı Eliz'in doğumundan sonra 28 yıllık dostu iş insanı Özkan Başdemir ile küsmüştü.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Nedeni ise; o dönem çok konuşulmuştu. Alişan, kızının doğumundan sonra yakın dostlarına Eliz'in fotoğraflarını atmış ve bu fotoğraflar sosyal medyaya yansıyınca Alişan ile Özkan Başdemir küslüğüne yol açmıştı. Daha sonra bu dostluğun sonu, bir dönemin kırılma anı olarak kayda geçti. Bir zamanlar her anı paylaşan, dertlerini ve sevinçlerini birlikte yaşayan iki eski dostu, 4 senedir bir türlü kimse barıştıramamıştı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Taki Demet Akalın devreye girene kadar. Geçtiğimiz gün Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol iftar yaparlarken, aynı mekana Özkan Başdemir ve eşi Pınar Başdemir de gelmiş ve pişti olmuşlar. Uzak masalarda oturan ikili birbirlerini görmezden gelse de bu duruma Demet Akalın el koyup bu mübarek günde Alişan ve Özkan Başdemir'i barıştırmış. Ramazan ayı, hepimizin bildiği gibi, kalpleri yumuşatan, insana yeniden umut veren bir zaman dilimi.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

İftar sofraları, yalnızca yemek yediğimiz değil, aynı zamanda kalp kırgınlıklarını onardığımız, insanları bir araya getirdiğimiz özel anlar olabiliyor. İşte bu yılki iftar, Alişan ve Özkan Başdemir için bir dönüm noktasıydı. Demet Akalın'ın desteğiyle aralarındaki tüm engelleri aşarak, 28 yıl süren dostluklarına yeniden başlangıç yaptılar.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

YENİ SEZONDA AYNI DİZİDE Mİ BULUŞUYORLAR?
Emirhan Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolünde yer aldığı #AşkSadeceBirAn filmi, vizyona girdiği ilk hafta sonunda sinemaseverlerden büyük bir ilgi görmüştü. 162.542 izleyiciyle başlayan film, şu anda 450 bin rakamlarını geçmiş durumda. Filmin, hem oyunculukları hem de etkileyici hikayesiyle dikkat çekmesi, izleyicilerin beklentilerini karşılamış gibi görünüyor. Bu iki ünlü ismin uyumu yapımcıları da harekete geçirmiş. Şimdilerde hem sinemaseverlerle buluşan hem de başka projelerde çalışan ikiliyi, önümüzdeki sezon aynı dizide görürsek şaşırmayın derim. Şu anda farklı farklı projelerde yer alsalarda büyük bir kanalda bir gençlik dizisinin içinde bulabilirler kendilerini diyorum. Susuyorum…

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

RAMAZAN'DA KUTSAL TOPRAKLARDA…
Genç kızların sevgilisi Cem Belevi, Ramazan ayının girmesi ile birlikte 1 ay boyunca konserlerini iptal etmişti. Ramazan ayında sahne tekliflerini kabul etmeyen yakışıklı şarkıcı, şimdilerde Umre'de kutsal görevini yerine getiriyor. Birçok sanatçının aksine sadece yakın dostlarıyla bu haberi paylaşan Cem Belevi'nin, diğer birçok ünlü gibi kutsal topraklardan fotoğraf atmaması da dikkatimi çekti.

Biliyorsunuz birçok ünlü ismimiz kutsal topraklara gidince hemen sosyal medyalarına fotoğraf atmayı eksik etmez, sonrasındad a beyaz bir not kağıdına arkadaşlarının isimlerini yazıp paylaşım yaparlardı. "İbadetin gizli olana makbuldur" sözünü yerine getiren Cem Belevi'yi bu hareketinden dolayı canı gönülden kutluyorum…

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Aile boyu Mossad casusluğuna 22 yıl hapis talebi!
Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Donald Trump’a telefon!
Türk Telekom
İkramiyede son viraj: Emekliler dikkat! Yarın Meclis’te haftaya hesapta
Son dakika: Kuzey Makedonya’da bir gece kulübünde yangın! Ölü sayısı artıyor | 4 tutuklama kararı
Fon büyüklüğünde rekor seviye! Çocuklar ve gençler BESleniyor! En yüksek artış 18 yaş altında
28 yıllık dostluk kaldığı yerden devam: Demet Akalın Alişan ile 4 yıldır küs olduğu arkadaşını iftar sofrasında barıştırdı!
15 gün önce trafiğe kapatıldı! Bakırköy’de çöken yol vatandaşı bezdirdi CHP’li İBB’ye tepki yağdı: Planlı olsunlar bu stresi çekmek zorunda değiliz
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Anneniz cennetin kapısıdır
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den DEM Parti ziyareti öncesi flaş açıklama: Kanlı silahlar bir an önce teslim edilmeli
Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN’e soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı
Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin’e suikast iddiası! Tetiği PKK’lı Cemil Bayık mı çektirdi?
Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi
Fırıldağın ipini tutan belli oldu! Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye... CHP’li Cemal Enginyurt Muhammed Yakut’la ne pazarlık yaptı?
İmamoğlu’nun ön seçim sirki dağıldı! 23 Mart öncesi CHP’de gayrimeşru işler... Üye olmayan yüz binleri hazirun listesine kaydettiler
Falcı, büyücü ve spiritüel medyumlara denetim! Ece Gürel ile patlak vermişti! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçıranları yakaladı
CANLI | Donald Trump’tan vur emri: ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor! Ölü ve yaralılar var
Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu
Entübe edilen Tanyeli’den haber var! Son sağlık durumu nasıl?