28 yıllık dostluk kaldığı yerden devam: Demet Akalın Alişan ile 4 yıldır küs olduğu arkadaşını iftar sofrasında barıştırdı!

Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Alişan, 4 sene önce kızı Eliz'in doğumundan sonra 28 yıllık dostu iş insanı Özkan Başdemir ile küsmüştü.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Nedeni ise; o dönem çok konuşulmuştu. Alişan, kızının doğumundan sonra yakın dostlarına Eliz'in fotoğraflarını atmış ve bu fotoğraflar sosyal medyaya yansıyınca Alişan ile Özkan Başdemir küslüğüne yol açmıştı. Daha sonra bu dostluğun sonu, bir dönemin kırılma anı olarak kayda geçti. Bir zamanlar her anı paylaşan, dertlerini ve sevinçlerini birlikte yaşayan iki eski dostu, 4 senedir bir türlü kimse barıştıramamıştı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Taki Demet Akalın devreye girene kadar. Geçtiğimiz gün Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol iftar yaparlarken, aynı mekana Özkan Başdemir ve eşi Pınar Başdemir de gelmiş ve pişti olmuşlar. Uzak masalarda oturan ikili birbirlerini görmezden gelse de bu duruma Demet Akalın el koyup bu mübarek günde Alişan ve Özkan Başdemir'i barıştırmış. Ramazan ayı, hepimizin bildiği gibi, kalpleri yumuşatan, insana yeniden umut veren bir zaman dilimi.

(Takvim.com.tr)

İftar sofraları, yalnızca yemek yediğimiz değil, aynı zamanda kalp kırgınlıklarını onardığımız, insanları bir araya getirdiğimiz özel anlar olabiliyor. İşte bu yılki iftar, Alişan ve Özkan Başdemir için bir dönüm noktasıydı. Demet Akalın'ın desteğiyle aralarındaki tüm engelleri aşarak, 28 yıl süren dostluklarına yeniden başlangıç yaptılar.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

YENİ SEZONDA AYNI DİZİDE Mİ BULUŞUYORLAR?

Emirhan Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolünde yer aldığı #AşkSadeceBirAn filmi, vizyona girdiği ilk hafta sonunda sinemaseverlerden büyük bir ilgi görmüştü. 162.542 izleyiciyle başlayan film, şu anda 450 bin rakamlarını geçmiş durumda. Filmin, hem oyunculukları hem de etkileyici hikayesiyle dikkat çekmesi, izleyicilerin beklentilerini karşılamış gibi görünüyor. Bu iki ünlü ismin uyumu yapımcıları da harekete geçirmiş. Şimdilerde hem sinemaseverlerle buluşan hem de başka projelerde çalışan ikiliyi, önümüzdeki sezon aynı dizide görürsek şaşırmayın derim. Şu anda farklı farklı projelerde yer alsalarda büyük bir kanalda bir gençlik dizisinin içinde bulabilirler kendilerini diyorum. Susuyorum…

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

RAMAZAN'DA KUTSAL TOPRAKLARDA…

Genç kızların sevgilisi Cem Belevi, Ramazan ayının girmesi ile birlikte 1 ay boyunca konserlerini iptal etmişti. Ramazan ayında sahne tekliflerini kabul etmeyen yakışıklı şarkıcı, şimdilerde Umre'de kutsal görevini yerine getiriyor. Birçok sanatçının aksine sadece yakın dostlarıyla bu haberi paylaşan Cem Belevi'nin, diğer birçok ünlü gibi kutsal topraklardan fotoğraf atmaması da dikkatimi çekti.

Biliyorsunuz birçok ünlü ismimiz kutsal topraklara gidince hemen sosyal medyalarına fotoğraf atmayı eksik etmez, sonrasındad a beyaz bir not kağıdına arkadaşlarının isimlerini yazıp paylaşım yaparlardı. "İbadetin gizli olana makbuldur" sözünü yerine getiren Cem Belevi'yi bu hareketinden dolayı canı gönülden kutluyorum…