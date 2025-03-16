Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’ya sunumda zirve! Topuklu ayakkabıda tatlı servisi

Evliliklerini iki yıl önce kızları Arzu Alara ile taçlandıran Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti, gündemden düşmüyor.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Hacı Sabancı'nın, Nazlı Sabancı ile evlilik hazırlığı yaptığı dönemden, başka bir evli kadın ile birliktelik yaşaması ve o kadından da Uzay isimli bir erkek çocuğun dünyaya gelmesi magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

NASİBİNİ ALDI!

Mahkeme ve DNA testlerince ortaya çıkan gerçeğin ardından çift, hiçbir açıklama yapmamış, hayatlarına ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam etmişti. Hacı Sabancı'nın Medine'den paylaşım yapması üzerine Nazlı Sabancı'dan da paylaşım gecikmedi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Sabancı, katıldığı bir iftar davetinde, kendisine yapılan ayakkabı sunumlu tatlıyı paylaşınca ortalık karıştı. Sosyal medyanın diline düşen bu tatlı sunumundan da Nazlı Sabancı nasibini aldı.

Nazlı Sabancı'nın paylaşımını görenler, "Ayakkabı yeniyor mu?" ve "Bu nasıl zenginlik?" yorumları yaptı.