Dünya Mauro Icardi ve Wanda Nara’yı konuşuyor! Nara mahkeme kararını sosyal medya hesabından açıkladı

Mauro Icardi ve boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemenin kızlarının ülke dışına çıkarılmasını yasaklayan bir karar aldığını duyurdu. Bu paylaşımın ardından Icardi, kızlarını okuldan almaya gitti.

Ancak, çocuklarının yanında bulunan evcil hayvanları istememesi üzerine Nara'nın yaşadığı binaya gitti. Burada tansiyon yükseldi. Olayın en dikkat çekici anlarından biri, Icardi'nin en küçük kızıyla birlikte asansörde kilitli kalması oldu. Bu durum Nara'yı daha da panik haline soktu.

GERGİNLİK ARTIYOR!

Arjantin basınına göre; Nara, eski eşinin binadan ayrılması için bağırmaya başladı. Hemen avukatını ve polisi aradı. Yaşanan gerginlik sırasında çığlıklar duyuldu. Nara'nın avukatı, "O bir deli, bir boğuşma yaşandı ve her şey kayıt altına alındı" dedi. Görgü tanıklarına göre, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis, Icardi'nin çocuklarıyla birlikte gitmesine izin vermedi. Büyük tartışmalar yaşanırken, küçük kızların ağladığı görüldü.