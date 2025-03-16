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Birliktelikleri 10 ay sürdü: Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan çifti ayrıldı!

Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan’ın ilişkisi bitti. Sabancı ailesine damat olmak isteyen yakışıklı oyuncunun hayalleri suya düşerken, ayrılık kararını Tapan aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mart 2025
Birliktelikleri 10 ay sürdü: Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan çifti ayrıldı!

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Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan, 2024 yılının Mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin'in, "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunması duyanlarda ufak çaplı bir şok etkisi yaratmıştı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Kısa bir süre sonra ilişkilerinde neredeyse 1 yılı dolduracak çiftimizin işleri ilerlettiği ve Bürsin'in Sabancı kayınvalidesi ile tanıştığı bile söylenmişti.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

UYUM SAĞLAYAMADI!
İkilinin kısa süreli birlikteliği bitti ve Kerem Bürsin'in Sabancı ailesine girmesi şimdilik ertelendi. Son zamanların gözde çifti yollarını ayırdı.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

Ayrılık kararının Melisa Sabancı Tapan'dan geldiği öğrenildi. İddialara göre, Melisa Tapan, Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.

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