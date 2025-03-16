Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan, 2024 yılının Mayıs ayında aşk yaşamaya başlamıştı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin'in, "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunması duyanlarda ufak çaplı bir şok etkisi yaratmıştı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Kısa bir süre sonra ilişkilerinde neredeyse 1 yılı dolduracak çiftimizin işleri ilerlettiği ve Bürsin'in Sabancı kayınvalidesi ile tanıştığı bile söylenmişti.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

UYUM SAĞLAYAMADI!

İkilinin kısa süreli birlikteliği bitti ve Kerem Bürsin'in Sabancı ailesine girmesi şimdilik ertelendi. Son zamanların gözde çifti yollarını ayırdı.

(Takvim Gazetesi)

Ayrılık kararının Melisa Sabancı Tapan'dan geldiği öğrenildi. İddialara göre, Melisa Tapan, Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.