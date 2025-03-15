Yakın zamanda evlenen Ebru Gündeş’in manidar paylaşımı kafaları karıştı: Boşanıyorlar mı?

49 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir'le 9 ay önce evlenmişti. Evliliklerini bir türlü oturtamayan çift sık sık ayrılık iddiasıyla gündeme geliyordu. Daha önce çıkan haberlere "mutluyuz" pozuyla cevap veren Gündeş, yeni paylaşım yaptı. Gündeş'in manidar paylaşımı yine boşanma iddialarını gündeme getirdi.



Montaigne'in bir sözünü alıntılayan Gündeş, "Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir" ifadelerini kullandı.