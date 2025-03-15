Özcan Deniz’in ailesini tamamen sildi: Kardeşi Ercan Deniz ateş püskürdü!

Özcan Deniz'e ailesiyle yaşadığı sorunlarla bir süredir gündemdeyken, İstanbul Sarıyer'deki sit alanı içerisinde bulunan arazisindeki 3 villaya yaptığı eklemeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.



İnşaat sahibinin kendisi olmadığını ve mağdur olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez" diyerek abisi Ercan Deniz'i suçlamıştı.



CEZAMI ÇEKMEYE RAZIYIM!

Ercan Deniz de ardından kardeşiyle ilgili sert açıklamalar yapmış ve bu açıklamalar ihbar kabul edilerek Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından Özcan Deniz hakkında inceleme başlatılmıştı.



Yeni açıklamalarda bulunan Ercan Deniz, "Şu anda 2 milyon 250 veya 2,5 milyon para alıyor diziden. Bütün konserlerin nerede, ne şekilde, kaça gittiğine dair elimde sözleşmeler var. Ben vergi denetmenini aradım, randevu istedim. Kendim gidip kendimi de ihbar edeceğim. Ben ceza çekmeye razıyım. Kendimi de onları da yakmaya hazırım" dedi.





KENDİMİ DE ONLARI DA YAKACAĞIM!

Vergi incelemesinin ne kadar süreceği ve sanatçı hakkında herhangi bir usulsüzlük tespit edilip edilmediği ise önümüzdeki süreçte belli olacak.

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