Elçin Sangu Ceren Yılmaz’ı tehdit ettiğine dair çıkan iddialara yanıt verdi: Bana sökmez

Elçin Sangu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda fenomen Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.
Elçin Sangu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda fenomen Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.
Konuyla ilgili basın mensuplarıyla konuşan oyuncu, "Ben çok açık söyleyeyim, kadın olduğu ve acımasızca davranmak istemediğim birinin aslında iç yüzünü çok net gördüm. İnternet üzerinden bulduğum kızın şantajıyla karşılaştım. Dışarıdan 'freelancer' olarak geliyor ve 'bana sigorta yapmadılar' diyor"
HAKSIZLIK ETMEYİZ!
Sözlerine devam eden Sangu, "Kendisi daha önce bize kaostan beslendiğini söyledi. Planladığı gibi bir PR çalışması oldu. Ama bu durum bana sökmez. Ben şikayetçi oldum. Beni tehdit ettiği için 3 kere ifadeye çağırılmış ve arkadaş gitmemiş. Bizim içimiz çok rahat, bile isteye kimseye biz haksızlık etmeyiz. Sevgilim de buna dahil o da asla yapmaz" dedi.
Özdiken, "Ben toplumsal hiçbir konuda kafamı kuma gömmem. kimseye haksızlık yapmam, kendime de yaptırmam" şeklinde konuşmuştu.