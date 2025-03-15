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Elçin Sangu Ceren Yılmaz’ı tehdit ettiğine dair çıkan iddialara yanıt verdi: Bana sökmez

Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile fenomen Ceren Yılmaz’ı tehdit ettiğine dair çıkan iddialar hakkında konuştu. Net bir tavır sergileyen Sangu, oyuna getirilmeye çalışıldığını söyleyerek, “Oyunlara gelmedim. Planları suya düştü” dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
Elçin Sangu Ceren Yılmaz’ı tehdit ettiğine dair çıkan iddialara yanıt verdi: Bana sökmez

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Elçin Sangu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda fenomen Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken tarafından tehdit edildiğini iddia etmişti.

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken. (Takvim.com.tr)Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken. (Takvim.com.tr)

Konuyla ilgili basın mensuplarıyla konuşan oyuncu, "Ben çok açık söyleyeyim, kadın olduğu ve acımasızca davranmak istemediğim birinin aslında iç yüzünü çok net gördüm. İnternet üzerinden bulduğum kızın şantajıyla karşılaştım. Dışarıdan 'freelancer' olarak geliyor ve 'bana sigorta yapmadılar' diyor"

Ceren Yılmaz. (Takvim Gazetesi)Ceren Yılmaz. (Takvim Gazetesi)

HAKSIZLIK ETMEYİZ!
Sözlerine devam eden Sangu, "Kendisi daha önce bize kaostan beslendiğini söyledi. Planladığı gibi bir PR çalışması oldu. Ama bu durum bana sökmez. Ben şikayetçi oldum. Beni tehdit ettiği için 3 kere ifadeye çağırılmış ve arkadaş gitmemiş. Bizim içimiz çok rahat, bile isteye kimseye biz haksızlık etmeyiz. Sevgilim de buna dahil o da asla yapmaz" dedi.

Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile fenomen Ceren Yılmaz’ı tehdit ettiğine dair çıkan iddialar hakkında konuştu. (Takvim.com.tr)Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile fenomen Ceren Yılmaz’ı tehdit ettiğine dair çıkan iddialar hakkında konuştu. (Takvim.com.tr)

Özdiken, "Ben toplumsal hiçbir konuda kafamı kuma gömmem. kimseye haksızlık yapmam, kendime de yaptırmam" şeklinde konuşmuştu.

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