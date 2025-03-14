Torreira’dan duygusal yakınlaşma: Devrim Özkan’ı çabuk unuttu!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, tıpkı takım arkadaşı Icardi gibi çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü. Ancak ünlü aşıklar ilişkisini bir anda bitirmişlerdi. Tüm bu yaşananların ardından Lucas Torreira'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.



TAKİP BAŞLADI!

Ünlü futbolcunun gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı iddia edildi. Sevgili oldukları iddia edilen ikilinin birlikte yer aldıkları fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Torreira ve German'ın birbirlerini takip etmeye başlaması da aşk iddialarını güçlendirdi. Ancak konuyla ilgili her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.

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