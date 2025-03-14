Esra Bilgiç Sabancı ailesine gelin olmaya hazırlanıyor: Faruk Sabancı hayatının zirvesinde!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve iş insanı Faruk Sabancı , yaklaşık sekiz aydır devam eden ilişkilerinde önemli bir adım atmıştı. Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'i ailesiyle tanıştırdığı iddiası, çiftin evlilik yolunda ilerlediği şeklinde yorumlanmıştı.

Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'i ailesiyle tanıştırdığı iddiası, çiftin evlilik yolunda ilerlediği şeklinde yorumlanmıştı. (Takvim Gazetesi) Bilgiç, Sabancı ailesinin üyeleriyle birlikte yemek yemişti. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, ikilinin ciddi bir ilişki yaşadığını gösterirken, evlilik iddialarını da güçlendirmişti. Ancak, çift tarafından henüz resmi bir evlilik açıklaması yapılmamıştı.

Çift tarafından evlilik iddialarına henüz bir açıklama gelmedi. (Takvim.com.tr)



AŞK ESİNTİLERİ

Son iddialara göre ise Faruk Sabancı'ya sırılsıklam aşık olan Esra Bilgiç'in hayatının zirvesine sevgilisini koyması oldu. Her an her dakika sevgilisini düşünen Bilgiç, "F" harfli telefon kılıfından tutun da "F" harfli kolye bile takıyor.