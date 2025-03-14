Esra Bilgiç Sabancı ailesine gelin olmaya hazırlanıyor: Faruk Sabancı hayatının zirvesinde!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve iş insanı Faruk Sabancı, yaklaşık sekiz aydır devam eden ilişkilerinde önemli bir adım atmıştı. Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'i ailesiyle tanıştırdığı iddiası, çiftin evlilik yolunda ilerlediği şeklinde yorumlanmıştı.
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve iş insanı Faruk Sabancı, yaklaşık sekiz aydır devam eden ilişkilerinde önemli bir adım atmıştı. Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'i ailesiyle tanıştırdığı iddiası, çiftin evlilik yolunda ilerlediği şeklinde yorumlanmıştı.
Bilgiç, Sabancı ailesinin üyeleriyle birlikte yemek yemişti. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, ikilinin ciddi bir ilişki yaşadığını gösterirken, evlilik iddialarını da güçlendirmişti. Ancak, çift tarafından henüz resmi bir evlilik açıklaması yapılmamıştı.
AŞK ESİNTİLERİ
Son iddialara göre ise Faruk Sabancı'ya sırılsıklam aşık olan Esra Bilgiç'in hayatının zirvesine sevgilisini koyması oldu. Her an her dakika sevgilisini düşünen Bilgiç, "F" harfli telefon kılıfından tutun da "F" harfli kolye bile takıyor.
Başından Gökhan Töre ile bir evlilik geçen Bilgiç'in, Faruk Sabancı ile evlenmeyi çok istediği, hatta anne olmak istediğini de yakın çevresine söylediği konuşuluyor.