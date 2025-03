Esra Bilgiç Sabancı ailesine gelin olmaya hazırlanıyor: Faruk Sabancı hayatının zirvesinde!

Çift tarafından evlilik iddialarına henüz bir açıklama gelmedi. (Takvim.com.tr)



AŞK ESİNTİLERİ

Son iddialara göre ise Faruk Sabancı'ya sırılsıklam aşık olan Esra Bilgiç'in hayatının zirvesine sevgilisini koyması oldu. Her an her dakika sevgilisini düşünen Bilgiç, "F" harfli telefon kılıfından tutun da "F" harfli kolye bile takıyor.