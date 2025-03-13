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Hande Erçel'den güzellik itirafı!

Attığı her adımla dikkat çeken Hande Erçel, bu kez güzellik itirafıyla gündem oldu. Erçel, “Beğenmediğim yerlerim var” diyerek vücudunda değiştirmek istediği yerlerin olduğunu söyledi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mart 2025
Hande Erçel’den güzellik itirafı!

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Paris Moda Haftası'nda giydiği kıyafetle tartışma yaratan Hande Erçel, önceki gün arkadaşlarıyla buluştuğu restoran çıkışı soruları yanıtladı. Giydiği kostümüyle güzel tepkiler aldığını söyleyen Erçel, aldığı yorumlar hakkında, "Ben yorumları okumuyorum, hatta çoğu sayfayı görmüyorum. Arkadaşlarımın tepkileri çok güzeldi. Yani hoşuma gidiyor böyle şeyler" diye konuştu.

Erçel ayrıca son dönemde Türk oyuncularının ve dizilerin dünyada daha tanınır hale gelmesine, "Çok şanslıyız... Türkler olarak dünyada da belli noktaya geliyoruz. Ülkemizi, kendimizi güzel ifade edip tanıtıyoruz. Hepsini hayranlıkla izliyorum" yorumunda bulundu.

Oyuncu, "Kendinizde beğenmediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz neler var?" sorusunu ise, "Herkesin var. Değiştirmek istediğim daha çok şey var var tabii ama spesifik bir şey söylemeyeyim ki başlık olmasın" şeklinde yanıtladı.

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